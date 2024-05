Tiago Ghidotti Fãs revoltados após cancelamento do show da dupla Victor e Leo no São João de Fortaleza

Neste domingo (19), o prefeito José Sarto comunicou o cancelamento da apresentação da dupla sertaneja Victor e Leo no São João de Fortaleza 2024. A participação da dupla nas comemorações juninas deste ano foi anunciada anteriormente, no entanto, a decisão recebeu críticas devido ao fato de Victor Chaves ter sido condenado por agressão contra uma mulher.

O prefeito anunciou a troca da dupla Victor e Leo na festa de São João da cidade. Apesar de os cachês dos cantores serem cobertos por patrocinadores, como se trata de um evento público, a decisão final cabe à prefeitura. Ele também informou que a programação oficial será divulgada em breve.

Políticos em Fortaleza tinham solicitado previamente que a administração municipal cancelasse a apresentação do cantor sertanejo Victor Chaves, que foi considerado culpado por agredir sua parceira em 2019. Os representantes da cidade cearense expressaram descontentamento com a contratação do artista. Victor recebeu uma sentença inicial por agressão contra sua esposa em Belo Horizonte .

Segundo informações do TJMG , no dia 29 de novembro de 2019, foi determinada uma sentença que prevê a execução de 18 dias de detenção em regime aberto. O músico apresentou recurso contra a sentença.

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) informou que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza enviou um ofício à Secretaria de Cultura da cidade solicitando o cancelamento da participação de Victor Chaves na programação do São João de 2024.

É inaceitável que nós, moradores da quarta maior cidade do Brasil , concordemos com a ideia de um agressor de mulheres ser remunerado com recursos da sociedade. Essa foi a declaração da legisladora.

A administração municipal de Fortaleza esclareceu, a pedido dos representantes do legislativo, que a remuneração dos artistas anunciados está sendo custeada por empresas patrocinadoras. Foi informado também que já divulgaram todas as atrações confirmadas até o momento e continuam trabalhando na elaboração da programação com artistas da região e grupos de quadrilha junina tradicionais da cidade.

