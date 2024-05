Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Davi Brito choca ao se desculpar com a comunidade LGBTQIA após polêmicas no BBB 2024

Davi Brito , que se envolveu em várias polêmicas com a comunidade LGBTQIA+ durante sua participação no BBB 2024 devido a comentários problemáticos, expressou sua opinião neste sábado (18) em homenagem ao Dia Internacional de Combate à Homofobia, celebrado na sexta-feira (17).

O recém-ricos da região compartilhou no stories um conteúdo publicado por Ivete Sangalo no Instagram. “Relações de terceiros não dizem respeito a ninguém. Mensagens de intolerância dizem respeito a todos”, afirmou.

Durante sua atuação como voluntário no Rio Grande do Sul, o contratado da Globo fez uma declaração que veio à público. Recentemente, o parceiro de Isabelle Nogueira tem se dedicado integralmente para ajudar as pessoas afetadas pelas intensas chuvas que ocorreram no começo do mês.

Ao postar a publicação em seus stories, Davi não recebeu feedback direto do público, porém seu nome, com seus 21 anos, se tornou um dos temas mais discutidos na internet.

Davi Brito teve falas preconceituosas no BBB 2024

No mês de abril, dentro do reality show mais popular do país, ele discutiu sobre os planos para sua família e revelou o sonho de ser pai de um menino e não de uma menina. “Desejo ter um filho homem, para poder ensinar o garoto a ser forte”, declarou.

No começo da partida, durante a primeira discussão intensa na residência, Davi proferiu palavras severas contra Nizam e fez uso de um termo discriminatório. “Estou sendo ofensivo, certo? Meu pai me ensinou a ser firme!”, assegurou. Mais tarde, Michel dialogou com o competidor em questão e esclareceu a discriminação presente na expressão utilizada. Após ouvir o competidor, Davi se retratou e pediu desculpas.

