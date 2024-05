Carla Prata e novo namorado prestigiam show da banda Jammil na Virada Cultural Carla Prata fez uma aparição pública com seu novo namorado no show da banda Jammil durante a Virada Cultural, no palco São João, no Vale do Anhangabaú. O evento, um dos mais aguardados da cidade, reuniu milhares de pessoas para celebrar a cultura e a música brasileira. Durante a apresentação, uma homenagem especial marcou a […]O post Carla Prata e novo namorado prestigiam show da banda Jammil na Virada Cultural apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Carla Prata e novo namorado prestigiam show da banda Jammil na Virada Cultural