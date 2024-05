Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Cariúcha busca desesperadamente por tio desaparecido em enchentes gaúchas

Os artistas do SBT se encontraram no programa “ Domingo Legal “, comandado por Celso Portiolli , neste último domingo (19), para dar início à iniciativa “Unidos pelo Rio Grande do Sul”, com o objetivo de receber contribuições para ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas no Estado. Durante a transmissão, a apresentadora Cariúcha se sensibilizou ao mencionar que seus familiares também foram prejudicados pela tragédia.

Durante a exibição do programa “Domingo Legal”, a comunicadora do programa “ Fofocalizando ” relatou que dois familiares sumiram nas inundações do Rio Grande do Sul , porém somente um deles foi localizado. Ela compartilhou: “Meu tio Valmor sumiu em Canoas, permanecendo desaparecido por quatro dias, o que deixou a minha tia em total desespero. Como minha ascendência materna é do Sul, toda a minha família é de Porto Alegre.”

Tio Sumido

“Meu tio Sérgio ainda não foi encontrado. Minha família está muito preocupada”, enfatizou. Cariúcha também destacou que a realidade vivenciada pelos moradores é mais grave do que a mostrada na TV. “Pelas imagens que recebo, pedi à minha família para não me mandar mais vídeos, a situação é bem mais crítica do que aparece na televisão, está realmente preocupante.”

No último fim de semana, Celso Portiolli teve a presença de diversos integrantes do SBT no programa em apoio a uma causa especial. Dentre os presentes estavam Patricia Abravanel, Silvia Abravanel, Cesar Filho, Danilo Gentili, Ratinho, Tirullipa, Michelle Barros, Fabiana Karla, Paulo Mathias, Léo Dias, Cleber Machado, Carlos Alberto de Nóbrega, Cariúcha, Fabiana Karla, Leo Dias, Otávio Mesquita e Luis Ricardo.

“Estamos monitorando com bastante apreensão o desastre que atingiu o Rio Grande do Sul e que impactou uma parcela significativa de seus habitantes. É inevitável não se sensibilizar diante desse cenário”, afirmou o comunicador. A rede possui uma Central de Arrecadações em suas instalações, em Osasco/SP, localizada na Avenida das Comunicações, 1147 – Km 19 da Rodovia Anhanguera.

Inicia agora a campanha Juntos Pelo Rio Grande do Sul no #DomingoLegal pic.twitter.com/CuyTgiecJl — Gabriel Menezes (@briel_menezes) May 19, 2024

O post Cariúcha busca desesperadamente por tio desaparecido em enchentes gaúchas apareceu primeiro em EGOBrazil .