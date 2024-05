Tiago Ghidotti Camila Moura, Ex de Lucas Budo levanta suspeitas de bissexualidade em entrevista

Desde o término do seu casamento com Lucas Buda , participante do BBB 24, Camila Moura está solteira e decidiu falar abertamente sobre sua vida amorosa. Durante uma entrevista recente, a professora compartilhou se está conhecendo outras pessoas e afirmou que não descartaria a possibilidade de se envolver com mulheres.

Camila relatou como está sendo sua interação com o ex-cônjuge e mencionou que eles abordam apenas assuntos práticos sobre o término do relacionamento. “Apenas questões burocráticas e práticas. Coisas como: ‘olá’, ‘bom dia’. Mal parece que já fomos casados um dia. Nunca discutimos a hipótese de reatar. Nunca considerei. Para mim, o casamento já tinha chegado ao fim quando ele disse [para a Pite] ‘baiana, você me conquistou'”, declarou durante uma entrevista ao Tá Benito Panicast, no Youtube.

E quanto à vida romântica, como vai? Camila compartilhou que ainda não teve experiências amorosas íntimas. De acordo com ela, Lucas foi seu único namorado até o momento, seu primeiro beijo e ela não sentiu vontade de se relacionar com outras pessoas. “Até agora, não. Homens complicam demais”, afirmou.

A comunicadora perguntou também se ela tinha ficado com medo de homens, e a educadora respondeu de maneira incerta. Existe a possibilidade de se envolver com uma mulher?”, insistiu Isabele Benito. “Talvez. Quem arrisca não petisca”, declarou Camila.

Porém, ela fez questão de explicar que nunca chegou a beijar uma mulher, mas não exclui essa possibilidade.

O post Camila Moura, Ex de Lucas Budo levanta suspeitas de bissexualidade em entrevista apareceu primeiro em EGOBrazil .