André Marques abre o coração e revela as consequências do vício em sua vida André Marques compartilhou em suas redes sociais que está orgulhoso por ter completado dois meses sem tabagismo. “Estou finalizando o segundo mês sem tabaco”, declarou o comunicador, revelando que não fez uso de medicamentos para cessar o hábito. “Na realidade, foi uma decisão baseada em coragem e susto. Após realizar alguns exames, constatei que meus […]O post André Marques abre o coração e revela as consequências do vício em sua vida apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

André Marques abre o coração e revela as consequências do vício em sua vida