Adriane Galisteu desabafa sobre desejo de ser mãe novamente Adriane Galisteu, mãe do adolescente Vittório, de 13 anos, confessou seus anseios e demonstrou vontade de ampliar a família com mais um filho. Durante uma entrevista para a revista Contigo, a comunicadora revelou sua vontade de ter mais filhos, porém seu marido, Alexandre Iódice, não compartilha do mesmo desejo. Em uma conversa sobre a maternidade, […]O post Adriane Galisteu desabafa sobre desejo de ser mãe novamente apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Adriane Galisteu desabafa sobre desejo de ser mãe novamente