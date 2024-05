Colaboração para EGOBrazil em São Paulo TV Globo dispensa Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló após fim do The Voice

O encerramento do programa “ The Voice Brasil ” aparentemente trouxe impacto negativo para os ex-jurados do reality show musical. Segundo relatos compartilhados pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, no programa “ A Tarde é Sua “, da RedeTV! nesta sexta-feira (17), os artistas Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló , que integravam o time do programa, não tiveram seus contratos prolongados pela TV Globo.

Segundo o repórter, se a emissora dos Marinho escolher um dos artistas para participar de um de seus próximos projetos a serem lançados, eles serão contratados por trabalho e não mais exclusivamente.

Os membros da equipe de jornalismo do programa de Sonia Abrão chegaram a discutir a ideia de os cantores serem incluídos no novo programa musical da Globo, chamado “Estrela da Casa”, que terá Ana Clara como apresentadora, porém há poucas chances disso acontecer.

Aqueles que não se recordam, o programa ‘ The Voice Brasil ’ foi encerrado pela Globo após 11 anos e teve sua temporada final exibida no ano anterior. O reality show foi o responsável por lançar diversos talentos da música nacional, artistas como Marvilla , Ellen Oléria e Sam Alves já se apresentaram no palco do programa musical da TV Globo .

Apesar de ter alcançado altos índices de audiência no começo de suas temporadas na televisão, o programa vinha sofrendo com a queda de telespectadores em suas últimas exibições. Nem mesmo a chegada de Fátima Bernardes como apresentadora na temporada anterior foi capaz de reverter a situação do programa liderado por Creso Eduardo Macedo.

É necessário ressaltar que o mesmo jornalista informou com exclusividade em maio do ano passado, a hipótese da emissora dos Marinho encerrar de vez o programa “The Voice Brasil”.

Conforme informações falta de interesse de patrocinadores pelo reality musical, aliada à queda acentuada em sua audiência, levou a TV Globo a concluir que o formato do “ The Voice ” já estava saturado após 11 temporadas. Mesmo com a chegada de Fátima Bernardes e novos jurados, o programa continuava sendo pouco apreciado pelos telespectadores da emissora carioca.

Fotos: TV Globo

