Sorocaba celebra o aniversário do seu filho com uma emocionante declaração

Sorocaba, conhecido por sua dupla com Fernando, encantou as redes sociais ao postar fotos ao lado de seu primogênito, Theo. O garoto é filho de seu relacionamento com Biah Rodrigues, influenciadora digital.

Hoje, sexta-feira, 17, o artista postou em sua conta oficial no Instagram, duas imagens onde está se divertindo com seu filho e o parabenizou pelo seu quarto aniversário. Ele também expressou gratidão pela existência do seu primeiro filho e mencionou como o garoto trouxe uma nova perspectiva para sua vida.

Após quatro anos, sinto uma imensa gratidão por teres trazido uma nova luz para nossas existências. Agradeço por me ensinares tanto, muitas vezes sem necessidade de palavras. O tempo passa voando, porém me alegro por Deus me conceder a oportunidade de desfrutar intensamente nossos instantes juntos da maneira mais especial. Amo-te, filho!… Feliz aniversário, Theo”, declarou o cantor sertanejo na descrição da postagem.

Anteriormente, Theo recebeu uma bela declaração da mãe em suas redes sociais. A influenciadora digital, que é mãe de Fernanda, sua filha de três anos, e está aguardando gêmeos, compartilhou que preparou um café da manhã personalizado para celebrar o aniversário do filho.

Na publicação do vídeo da comemoração, ela elogiou o garoto. “Meu filho mais velho, minha seta! Há um tempo antes de você e outro depois que você chegou, só agora compreendo os desígnios divinos. Espero que você cresça com bondade e coragem, e que Jesus esteja sempre no centro de sua vida. Amo você! Parabéns pelos 4 anos”, declarou a mãe.

