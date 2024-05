Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Sandy brilha ao lado de Andrea Bocelli e encanta público: uma noite de arrepiar

Sandy teve mais uma oportunidade marcante em sua trajetória como cantora. Na sexta-feira, 18, ela deu início às suas apresentações nos espetáculos de Andrea Bocelli no país.

Ele a convidou para reviverem a parceria que já haviam feito no passado durante a sua nova turnê, e o primeiro show ocorreu em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

Os registros em vídeo do espetáculo viralizaram nas plataformas digitais e os admiradores ficaram maravilhados com a habilidade da artista brasileira. Com três décadas de experiência na indústria musical, Sandy exibiu mais uma vez toda a sua competência no palco ao lado do renomado cantor internacional.

Com esse acontecimento, os usuários da internet ficaram entusiasmados e teceram elogios para a cantora. “Simplesmente arrepiante. Tanta habilidade em apenas um vídeo”, declarou um admirador que compartilhou a performance dela na canção Vivo Por Ela . “Não importa a perspectiva, não me canso de assistir e ouvir Sandy em seu auge vocal ao lado de Andrea Bocelli . O orgulho transborda”, disse outro. “Reverenciada! Aplaudida pelo público, a cantora entregou afinação, carisma e uma grande dose de beleza”, acrescentou mais uma pessoa.

Aliás, o nome de Sandy esteve entre os temas mais discutidos no X, que é o antigo Twitter, no último sábado, 18, devido à sua performance no show.

É importante ressaltar que Sandy está próximo de dar uma pausa nas apresentações. Foi divulgado que ela realizará mais duas apresentações em São Paulo no mês de junho e, em seguida, fará uma pausa por tempo indefinido. Também foi anunciado que a arrecadação dos ingressos para os shows de junho será destinada às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Foto: Reprodução / Instagram

QUE ESPETÁCULO! @SandyLeah cantando com @AndreaBocelli o sucesso “Vivo Por Ella” na noite dessa sexta-feira, 17, em Belo Horizonte. • Assista um trecho da apresentação!

: Júlio Clementino — #Sandy • #SandyLeah pic.twitter.com/DLHEfeywfE — SANDY GOIÂNIA (@sandygoiania) May 18, 2024

O post Sandy brilha ao lado de Andrea Bocelli e encanta público: uma noite de arrepiar apareceu primeiro em EGOBrazil .