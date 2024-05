Colaboração para EGOBrazil em São Paulo MC Livinho é sentenciado por violência contra colega de profissão

MC Livinho foi sentenciado pela Justiça paulista por agredir MC Gerex , também conhecido como Eliezer Heleno de Souza . A determinação da juíza Daniela Ximenes , da 2ª Vara Civil do Foro Regional I, em Santana, estabelece que o cantor de funk deve indenizar a vítima em R$ 10 mil por danos morais.

De acordo com detalhes apresentados por Fábia Oliveira em sua coluna, no caso judicial movido pelo cantor, ele declara ter colaborado em projetos musicais com o cantor de funk. No ano de 2018, juntos lançaram a faixa “Rebeca”. Gerex relata que durante uma apresentação na cidade de Indaiatuba, São Paulo, foi agredido por Livinho de forma repentina e sem motivo aparente.

Segundo Gerex , em um ato de descontrole, MC Livinho agrediu com três socos, causando ferimentos que resultaram na sua saída do local. Com receio de novas agressões, ele decidiu retornar para São Paulo. O incidente teria ocorrido em 24 de agosto de 2019. Gerex entrou com um processo pedindo uma indenização de R$100 mil.

O cantor Livinho não contestou a decisão judicial. De acordo com a juíza, a ofensa moral foi comprovada, uma vez que as alegações do autor ultrapassaram a mera irritação, constituindo uma violação real dos direitos da personalidade. A equipe jurídica de Gerex contestou o montante da compensação, solicitando uma nova avaliação e aumento para a quantia de R$100 mil.

Em 26 de abril, MC Gerex deu início a um novo processo contra MC Livinho , solicitando a rescisão de contrato e uma indenização de R$5 milhões. De acordo com o processo, os músicos assinaram um contrato de agenciamento musical em 24 de outubro de 2017, com duração de dez anos, onde Livinho atuaria como agente e Gerex como artista, mantendo uma relação pautada no respeito e na lealdade.

Contudo, de acordo com a argumentação apresentada por Gerex , o simples ato de ter sido agredido por Livinho sem motivos válidos resultaria na rescisão do contrato, em decorrência da quebra de confiança, ate o momento da publicação, não obteve resposta.

