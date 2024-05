Marina Ruy Barbosa encanta com vestido black & red em Cannes Marina Ruy Barbosa chegou no fim da tarde em Cannes para aproveitar mais um dia de eventos durante o festival de cinema. Com vestido vermelho e preto, a atriz, de 28 anos de idade, encantou ao posar para os fotógrafos de plantão, e mandou até beijos. Além de Marina, outras brasileiras como Enzo Celulari e […]O post Marina Ruy Barbosa encanta com vestido black & red em Cannes apareceu primeiro em EGOBrazil.

