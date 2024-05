Tiago Ghidotti Luan Pereira alcança o 1º lugar do Spotify Brasil com “Entra na Defender”

Considerado uma das principais vozes do sertanejo na atualidade e conquistando marcos que abrilhantam sua carreira, Luan Pereira alcançou o TOP 1 do Spotify com “ Entra na Defender ”, sua parceria com MC Daniel neste sábado (18).

Essa é a segunda canção de Luan Pereira a alcançar o primeiro lugar na plataforma. Um dos seus maiores sucessos, “ Dentro da Hilux ” também ganhou o título de música mais ouvida do país no final de 2023. Desde o lançamento, em março deste ano, “ Entra na Defender ” figurou entre as principais músicas do Spotify . A composição do sucesso é de LP ao lado de MC Daniel, Mateus Félix e Marco Carvalho .

Além do TOP 1, Luan Pereira reúne mais oito sucessos entre as 200 músicas mais tocadas do Brasil, com “ Falta De Quê” , que já está na 37º com apenas um dia de lançamento, “ Tipo Yellowstone ” e “ Senta Pro Bruto ” no TOP 100 e “ Dentro da Hilux ”, “ Fivela da Lacoste ”, “ Silverado ” e “ Cheiro na Camiseta ” no TOP 200.

“É tudo no tempo de Deus, desde quando gravamos essa música eu tinha fé e certeza de que ela alcançaria o primeiro lugar. Estou feliz demais em ver mais uma música minha no topo e muito agradecido por ter meu irmão MC Daniel nessa conquista, é a nossa segunda juntos no topo. Sem palavras, só agradecer a Deus e aos meus fãs que estão sempre comigo”, comenta o cantor.

Atualmente, LP é o cantor sertanejo solo com mais ouvintes no Spotify com 12.700, além de ser o 9º artista mais ouvido do Brasil. O jovem de 20 anos tem apenas três anos de carreira e realiza mais de 20 shows por mês.

O post Luan Pereira alcança o 1º lugar do Spotify Brasil com “Entra na Defender” apareceu primeiro em EGOBrazil .