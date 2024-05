Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Ivete Sangalo revela os motivos por trás do cancelamento da turnê “Precisei priorizar minha saúde”

Ivete Sangalo explicou de forma pública o adiamento da turnê “A Festa”, que marcaria as três décadas de sua vida artística. Hoje, durante a realização do evento Marketing Network Brasil (MNB), na Bahia, a artista ressaltou a necessidade de agir com sensatez diante das dificuldades com a empresa responsável. Adicionalmente, ela também comentou sobre as “fake news” que circularam a respeito do ocorrido, e anunciou que irá se retirar da apresentação do programa “ The Masked Singer Brasil ”.

Em declarações ao Meio & Mensagem , Ivete ressaltou a importância da responsabilidade nos espetáculos que iria realizar, algo que teria sido negligenciado pela organização. “Não, só irei realizar se for viável. Do outro lado existem pessoas que são essenciais para mim. Essa trajetória não foi edificada apenas com os meus desejos: ‘Ah, quero ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e ignorar o resto'”, ponderou.

Na discussão sobre lidar com situações de crise, a cantora afirmou que não se colocou em destaque, priorizando o que seria melhor para seus fãs. “Deixei minha vaidade de lado e pensei: ‘Fique aí, logo eu volto para te buscar’”, explicou. Ivete também descreveu a vaidade como algo negativo e prejudicial.

A artista admitiu que houve diversos boatos falsos sobre a interrupção de sua turnê, porém afirmou que não participaria “dessas fofocas”. Em seguida, ela enfatizou o procedimento de sua produção até alcançar os admiradores, seu principal público. “Meu admirador desconhece toda a complexidade, a abordagem para alcançá-lo, que não deve se resumir apenas a uma estatística, tratado como objeto”, esclareceu, apontando essa como a rota mais direta a seguir.

No dia quinze de setembro, Ivete Sangalo publicou em seu perfil no Instagram um comunicado oficial referente aos shows cancelados. Ela expressou sua vontade de comemorar as três décadas de carreira, porém ressaltou que a realização de um projeto tão grandioso requer uma estrutura complexa que só poderia ser viabilizada com um planejamento e organização adequados, garantindo, com antecedência, todas as condições prometidas, esperadas e acordadas em contrato.

Em nota divulgada no dia de hoje, a 30e expressou seu desapontamento com a decisão da cantora baiana e argumentou que, devido a questões de demanda, a empresa sugeriu à artista e sua equipe uma reorganização na estrutura e produção, sendo pega de surpresa com o anúncio feito publicamente. Ludmilla , juntamente com Ivete, também suspendeu sua turnê, intitulada “Ludmilla In The House Tour “, que era organizada pela mesma produtora.

Fotos: Brazil News

