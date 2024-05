Filho de Zé Vaqueiro tem parada cardíaca em casa, um dia após alta do hospital Arthur, o filho mais novo de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, com apenas nove meses de idade, foi vítima de uma parada cardíaca em sua residência, na última sexta-feira, 17. Esse trágico incidente ocorreu um dia após ele ter sido liberado do hospital, onde esteve internado desde que nasceu. O bebê foi diagnosticado com síndrome […]O post Filho de Zé Vaqueiro tem parada cardíaca em casa, um dia após alta do hospital apareceu primeiro em EGOBrazil.

Filho de Zé Vaqueiro tem parada cardíaca em casa, um dia após alta do hospital