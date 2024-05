Festival Negritudes da TV Globo reúne mais de 1,5 mil pessoas no Rio de Janeiro Nesta sexta-feira (17), o evento Negritudes reuniu mais de 1,5 mil pessoas no Galpão da Ação da Cidadania, localizado na Gamboa, Rio de Janeiro. Produzido pela Globo, o encontro contou com conferencistas que valorizaram as origens afro-brasileiras, a estreita ligação com o continente africano e defenderam maior inclusão e representatividade nas obras audiovisuais do Brasil. […]O post Festival Negritudes da TV Globo reúne mais de 1,5 mil pessoas no Rio de Janeiro apareceu primeiro em EGOBrazil.

