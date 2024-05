Ex-BBB Lucas Buda choca fãs ao revelar propostas de clínicas de emagrecimento!

Na sexta-feira (17), durante a tarde, Lucas Buda , que participou do reality Big Brother Brasil 24 , compartilhou com seus seguidores que sempre teve uma boa relação com seu corpo e recusou algumas propostas de intervenções estéticas.

“Durante a minha adolescência, o meu corpo sempre foi um assunto delicado. Com o passar do tempo, fui evoluindo e lidando melhor com isso. Tinha consciência de que, ao entrar na casa, por ser um homem com sobrepeso, os comentários gordofóbicos seriam inevitáveis.

E ao sair da casa, infelizmente, essa realidade persistiu. No entanto, estou me adaptando a isso de uma maneira diferente, pois a exposição é maior, e ao mesmo tempo mostrando para as pessoas que estar acima do peso não é um problema”, compartilhou Lucas .

O jovem falou sobre sua visão em relação a cirurgias estéticas. “Essa justificativa de emagrecer pela saúde nem sempre é convincente. A indústria da estética possui grande influência. Estou aqui para mostrar que o corpo gordo também pode se movimentar, pode agir e alcançar seus objetivos”, concluiu.

Lucas Buda fala sobre autoestima pós-BBB

Em suas recentes postagens no Instagram, Lucas Buda , que participou do Big Brother Brasil 24, refletiu sobre como sua autoestima e capacidade de se aceitar evoluíram após sua participação no programa.

“Já faz algum tempo que eu resolvi essa questão, após muitos anos de terapia e ganho de maturidade. Apesar dos comentários que surgiram, fiquei um pouco abalado, mas consegui reavaliar a situação. Estou lembrando de todo conhecimento adquirido ao longo desses últimos anos, o que está me reafirmando”, declarou Lucas Buda .