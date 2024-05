Claudia Leitte agita São Paulo em apresentação imperdível na Virada Cultural! Neste sábado (18) a cidade de São Paulo foi tomada por uma atmosfera de alegria e entusiasmo com a apresentação de Claudia Leitte no Virada Cultural. Uma multidão de admiradores aguardava ansiosamente para vivenciar o show musical que prometia ser memorável de Claudia Leitte. Claudia Leitte superou as expectativas, desde o instante em que entrou […]O post Claudia Leitte agita São Paulo em apresentação imperdível na Virada Cultural! apareceu primeiro em EGOBrazil.

