Carmo Dalla Vecchia surpreende ao se declarar 'a mulher' em casamento com escritor

O ator Carmo Dalla Vecchia , que possui vínculo matrimonial com o escritor de tramas João Emanuel Carneiro , brincou de forma descontraída sobre a dinâmica do relacionamento entre eles e afirmou que é “a parte feminina do casal”. Mesmo que essa expressão não seja totalmente apropriada para casais do mesmo sexo, ele destacou que seu parceiro geralmente tem maior afinidade com outros homens, enquanto ele se sente mais à vontade na companhia de mulheres.

Afirmei ser eu a representante feminina na relação, não é? Quando estamos em um jantar, eu costumo me aproximar das mulheres, enquanto ele prefere se juntar aos homens. Eles discutem sobre economia, história. Já eu prefiro abordar questões relacionadas à educação infantil”, comentou o ator durante uma entrevista no podcast do Gay Blog BR .

“Na minha opinião, é de grande importância, especialmente para a nossa comunidade, um homem homossexual discutindo e compartilhando suas ideias sobre o crescimento saudável das crianças, eu vejo isso como uma vitória para todos nós”, afirmou Carmo Dalla Vecchia .

