Após cirurgia delicada, Tony Ramos é liberado do CTI com saúde estável

Tony Ramos recebeu alta da UTI depois de ser submetido a uma intervenção cirúrgica cerebral. No dia 18 deste mês, o Hospital Samaritano divulgou um novo comunicado médico com informações atualizadas sobre a condição de saúde do ator, que tem 75 anos de idade.

“O indivíduo teve alta do Centro de Tratamento Intensivo hoje (18/05) e agora está internado na Unidade Semi-intensiva, demonstrando lucidez e evolução positiva em seu estado de saúde”, informava o relatório.

Nesta sexta-feira, Lidiane Barbosa, esposa de Tony Ramos, falou sobre o quadro do marido. Casada com o ator há 54 anos, ela afirmou que apesar do susto, o procedimento foi um sucesso e ele já está falando.

“Foi um susto enorme, mas ele está bem, ok? Em breve estará se comunicando normalmente. Amanhã estará na UTI e, se tudo correr conforme Deus quiser, logo estará no quarto. Está tudo sob controle. Agradecemos, a operação foi um sucesso, agradeço a Deus por isso. Ele está ótimo mesmo. Se não estivesse, não estaria conversando, mas está bem. Os médicos elogiaram a cirurgia. Foi um sucesso”, concluiu Lidiane ao canal SBT.

Procedimento cirúrgico realizado em Tony Ramos

Nesta quinta-feira (16), Tony Ramos passou por uma intervenção cirúrgica no cérebro devido a um sangramento intracraniano. O famoso foi hospitalizado no Samaritano, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Conforme divulgado pelo telejornal de maior audiência do Brasil, a intervenção cirúrgica realizada no ator teve como objetivo drenar um hematoma subdural, que é o acúmulo de sangue exercendo pressão no cérebro. O artista apresentou mal-estar pela manhã, cancelou compromissos de gravação e foi encaminhado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico conduzido pelo renomado neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho.

