Três anos sem MC Kevin: fãs pedem por mais investigações sobre o caso

No momento em que completou três anos desde o falecimento de MC Kevin, Valquíria Nascimento, a mãe do artista, compartilhou sua intensa tristeza pela falta do filho. “São três anos de um sofrimento profundo e saudades que não passam. Somente Deus e eu compreendemos o quão complicado é”, afirmou Valquíria em suas redes sociais nessa quinta-feira, 16 de maio.

Valquíria postou vídeos de MC Kevin cantando e expressou sua tristeza em relação à data. “Hoje está sendo o dia mais difícil da minha existência. Sinto saudades de você. Quando Deus permitir, irei até aí te abraçar”, disse ela.

Visita ao túmulo

No último mês, Valquíria foi ao sepulcro do filho no aniversário de 26 anos dele. MC Kevin faleceu em maio de 2021, ao tombar do quinto pavimento de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Valquíria compartilhou fotos do campo santo em São Paulo, o que tocou muitos admiradores. “Você não consegue entender a aflição que é ir ao cemitério no aniversário do seu filho para matar um pouco da saudade. Queria ter meu filho de volta aqui, porque a dor é imensa”, declarou ela, claramente abalada.

A fatalidade e a lembrança

Kevin tinha 23 anos quando ocorreu a tragédia. Ele era esposo de Deolane Bezerra , que estava presente no hotel no momento do trágico acontecimento. Desde então, o dia da morte do cantor se transformou em um momento de introspecção e melancolia para seus entes queridos e admiradores.

Valquíria preserva a lembrança de seu filho, honrando-o e expressando seus sentimentos em publicações nas mídias sociais. Ela compartilha a falta que ele faz e a tristeza de perder alguém tão jovem e talentoso.

