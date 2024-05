Tiago Ghidotti Pagode estreia no RIR Lisboa com Dilsinho representando o segmento

O pagode é um dos gêneros que mais transmite brasilidade. Criado no Rio de Janeiro há mais de 50 anos, o ritmo é um dos mais amados no Brasil por sua representatividade e história, que se relaciona à liberdade. Dos batuques africanos surgiu o pagode e seu gingado contagiante conquistou toda uma nação e diversas pessoas ao redor do mundo. E agora chegou a hora de, pela primeira vez, o gênero receber destaque em um dos maiores festivais do mundo, o Rock In Rio , em Lisboa, Portugal.

Representando o segmento, Dilsinho se apresenta na 20° edição da festa, e promete fazer história no Palco Tejo no próximo dia 22 de junho. Carioca, o artista DIFERENTÃO é conhecido por mesclar seu pagode a outros gêneros – e não há nada mais brasileiro do que essas ‘misturinhas’ que já renderam ao artista bilhões de streams nas plataformas.

Com mais de 10 anos de carreira, Dilsinho comemora o alcance do pagode, e se sente lisonjeado por estar representando o Brasil e o ritmo em Portugal: “Tô muito feliz com esse momento de poder levar um pouco da cultura do Brasil para Lisboa, de representar o meu segmento do Pagode e do Samba em terras portuguesas. Esse é o meu primeiro show na Europa e fiquei muito feliz com o convite do Zé Ricardo de estar entre os artistas brasileiros que vão fazer parte dos 20 anos do Rock in Rio aqui em Portugal. Tô realizando o sonho daquele menino que pegou o violão pela primeira vez quando decidiu que a música seria a sua vida, e por isso é tão importante a gente acreditar nos nossos sonhos.”, conta o artista.

“E que bom que aconteceu num momento especial da minha vida, da minha carreira. Os fãs portugueses cobravam um show meu aqui e, estou tendo a oportunidade de seguir um pouco dos passos da rainha Ivete Sangalo, que também fez seu primeiro show em Portugal cantando no palco RIR Lisboa . Me sinto muito feliz e honrado de poder apresentar as minhas músicas para o público português neste festival grandioso. Vai ser especial e único!”, completa Dilsinho .

“A atuação do Dilsinho no Rock in Rio Lisboa a 22 de junho é mais uma prova de que este é um festival de todos, e para todos. Não é por acaso que o mote desta edição especial de 20 anos é All in Rio! E não tem melhor astral do que essa junção do samba com o futebol. Será mesmo imperdível!” afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do RIR.

Além de Dilsinho , a musa do axé Ivete Sangalo também se apresenta em 22 de junho, mesmo dia que os Jonas Brothers, Macklemore, Carolina Deslandes, James, Filipe Karlsson, Kura , e muitos outros sobem ao palco.

Foto: Dani Valverde/@daniivalverdee – Divulgacao: Bruna Telles – Caldi

O post Pagode estreia no RIR Lisboa com Dilsinho representando o segmento apareceu primeiro em EGOBrazil .