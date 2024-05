Tiago Ghidotti Eliana bate o martelo: apresentadora faz acordo e retorna ao SBT

Eliana permanecerá no SBT até junho, quando encerrará definitivamente seu vínculo com a emissora, no entanto a comunicadora já tem agendado seu retorno aos estúdios do Complexo Anhanguera, em Osasco (SP).

A famosa estará presente nas gravações da edição do Teleton de 2024 nos dias 8 e 9 de novembro. A empresa de Silvio Santos anunciou as datas de maneira oficial na última quarta-feira (15).

Em abril, o SBT comunicou o encerramento da colaboração de maneira cordial com Eliana , porém já tinha adiantado que ela participaria da versão atual do Teleton . A apresentadora é a madrinha do projeto, tendo assumido o papel em 2013, após o falecimento de Hebe Camargo (1929-2012), que anteriormente ocupava a posição.

Junto com Eliana , participarão do evento o cantor sertanejo Daniel , que é o padrinho do Teleton , Maisa Silva e Celso Portiolli , que atuam como padrinhos digitais, e Virginia Fonseca, que agora é embaixadora da campanha. A direção será responsabilidade de Marcelo Kestenbaum, que saiu do comando do Chega Mais em abril e foi substituído por Ariel Jacobowitz, anteriormente diretor do Programa Eliana.

Ao comunicar a partida da âncora dos programas de domingo de seu quadro de colaboradores, o SBT assegurou seu engajamento com a causa solidária.

Depois de quase 15 anos liderando um programa bem estabelecido e de grande popularidade, Eliana optou por iniciar uma nova etapa com novos desafios profissionais, sempre lembrando dos diversos momentos felizes, conquistas e lições aprendidas na empresa. Inclusive, ela continuará apoiando o Teleton e está ansiosa para retornar à emissora para apresentar o evento de arrecadação em prol da AACD , conforme comunicado oficial.

