Mini Celebridades: Herdeiros de Junior Lima aparecem em registro fofo com a mãe Monica Benini Os filhos do cantor e músico Junior Lima, Otto, com 6 anos, e Lara, com 2 anos, brilharam em uma foto inédita ao lado da mãe, a influencer Monica Benini. A imagem capturou os corações dos seguidores nas redes sociais, marcando o Dia das Mães com ternura. Na fotografia, é evidente o quanto Otto e […]O post Mini Celebridades: Herdeiros de Junior Lima aparecem em registro fofo com a mãe Monica Benini apareceu primeiro em EGOBrazil.

