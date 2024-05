Tiago Ghidotti Mamãe rockeira! Iza revela ultrassom de Nala mostrando seu lado rebelde

Hoje, Iza compartilhou uma nova imagem de sua filha, que está esperando com seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima . Durante o ultrassom, a bebê estava em uma posição que lembrava o gesto de “chifrinho”, conhecido como símbolo do rock and roll.

A cantora, que confirmou sua participação no Rock in Rio , ficou emocionada com a visão. “Alô, Rock in Rio, só passando para avisar que Nala já está no clima. Ela estava assim na ultrassonografia ontem. É demais!”, compartilhou.

Os rumores sobre a gravidez surgiram quando Iza cancelou sua apresentação no BBB 24 , em 15 de março. Naquela ocasião, foi divulgado que, por recomendação médica, a artista de 33 anos precisaria ficar em repouso absoluto pelos sete dias seguintes.

Em 10 de abril, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Iza confirmou sua primeira gravidez e começou a exibir sua barriguinha. “O mini talismã está a caminho! Eu sei que vocês já tinham ouvido essa notícia antes, mas achei que seria muito especial compartilhar dessa forma. Há um bebê dentro de mim, estou prestes a me tornar mãe pela primeira vez”.

A cantora descobriu que seria mãe de uma menina no início desta semana e escolheu homenagear a personagem do filme “O Rei Leão” com o nome.

Foto: instagram

O post Mamãe rockeira! Iza revela ultrassom de Nala mostrando seu lado rebelde apareceu primeiro em EGOBrazil .