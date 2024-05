Tiago Ghidotti Juliette surpreende fãs ao anunciar gravação de projeto junino

No dia 23 de maio, no Rio de Janeiro, Juliette vai reunir amigos para a gravação de seu mais recente projeto artístico: São JUão . Como o nome sugere, o audiovisual será uma interpretação da festa típica brasileira sob a perspectiva única de Juliette.

“Por muito tempo, as festividades de São João foram representadas de forma caricata, às vezes ofensiva e até mesmo xenofóbica. Mas São João não é nada disso. Uma das minhas missões é oferecer uma representação diferente, repleta de alegria e beleza, como deveria ser”, comenta a cantora. Capturado ao vivo em uma autêntica festa junina, com barracas, comidas típicas, touro mecânico e muita dança, o São JUão contará com um repertório escolhido especialmente por Juliette para a ocasião.

“Não posso revelar tudo ainda, para não estragar a surpresa. Mas meus fãs e o público poderão acompanhar os próximos passos deste projeto em minhas redes sociais. Estou trabalhando nele com muito carinho e dedicação”, acrescenta. Envolvida com a causa beneficente em prol das vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul , Juliette disponibilizará um QR code para que seus convidados possam fazer doações.

“Não podemos de forma alguma esquecer o que os cidadãos brasileiros estão enfrentando neste momento. Apoiei e continuarei apoiando de todas as maneiras possíveis. E com meu novo projeto não será diferente.

A ideia é continuar apoiando as vítimas no Rio Grande do Sul após o seu lançamento”, conclui. A previsão é de que São JUão seja lançado no canal do YouTube da cantora durante o mês de junho.

Foto: LordBull Filmes

