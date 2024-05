Tiago Ghidotti Yasmin Santos gravou seu novo DVD “Eu, Yasmin Santos” na Vibra São Paulo com convidados especiais

Na noite desta terça-feira, 14 de maio, a cantora e compositora Yasmin Santos subiu ao palco da Vibra São Paulo para a gravação de seu terceiro DVD intitulado “ Eu, Yasmin Santos ”.

O evento contou com a participação de grandes artistas como Nattanzinho, Rapha A Favorita, Simone Mendes, Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto, Gaab, Gabi & Rapha e Raphaela Santos , tornando a noite ainda mais especial para os fãs da música sertaneja.

Yasmin Santos , que ganhou destaque no cenário musical após uma colaboração com a eterna Marília Mendonça , trouxe para este novo projeto a essência do sertanejo mesclada com outros ritmos.

Com um repertório cuidadosamente selecionado, o DVD apresenta 15 faixas inéditas, além de três regravações e três pout-pourri, prometendo emocionar e animar o público, alem de distribuir rosas brancas durante a gravação.

A carreira de Yasmin teve início nos bares do litoral paulista, e sua ascensão meteórica a levou aos maiores palcos do Brasil. Entre seus sucessos estão hits como “Saudade Nível Hard”, “Abstinência”, “Para, Pensa e Volta” e “Ciclo Vicioso”.

Atualmente, a cantora Yasmin Santos figura nas principais playlists de música sertaneja no Spotify, como “Esquenta Sertanejo”, “Sofrência Sertaneja” e “Rainhas do Sertanejo”. Sua popularidade é evidenciada pelos quase 1 bilhão de visualizações no YouTube e 1,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A gravação do DVD na Vibra São Paulo marcou um momento importante na carreira de Yasmin Santos , consolidando-a como um dos grandes talentos do sertanejo contemporâneo.

A presença de artistas consagrados e o carinho do público jovem e antenado garantiram uma noite inesquecível, cheia de música boa e muita emoção.

Com “ Eu, Yasmin Santos ”, a cantora promete continuar conquistando corações e ampliando sua base de fãs, mostrando que seu lugar no cenário musical brasileiro está mais do que garantido.

Fotos : Eduardo Martins / Brazil News

