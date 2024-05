Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Tiago Iorc lança “Antes Que O Mundo Acabe” com participação de Anitta

Nesta terça-feira (14), Tiago Iorc lançou o “ Antes Que O Mundo Acabe” . No novo álbum do cantor, os fãs poderão ouvir 11 faixas inéditas que possuem a esperança e as relações humanas do mundo como inspiração. Dessa ver, o artista assinou a capa do projeto, que conta, também, com uma fotografia do fotógrafo japonês Takashi Yasui .

O nome do álbum foi definido a partir de uma das faixas homônimas, presentes na tracklist do projeto. Segundo Tiago Iorc , a música retrata a esperança que ele possui no futuro. “Essa música escrevi tem alguns meses e hoje representa, mais do que nunca, meu sentimento frente a tudo que estamos vivendo” , disse ele.

“Acredito muito na resiliência humana e na capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece perder o sentido . Como a própria letra da música diz: ‘Sei que tá difícil de acreditar, mas, o que nos resta sem esperança?’, adicionou.

Além disso, o disco conta com duas participações especiais, que dividem vocais com o cantor. Em “Na Ausência De Ti” , releitura de “In Assenza Di Te” , da Laura Pausine , conta com a presença de Anitta . A música foi cantada pela dupla anteriormente, no Latin Grammy 2024 .

[Foto: Takashi Yasui (保井崇志)]

Enquanto isso, em “Bésame, Esqueça-Me” , Tiago Iorc convidou Julia Mestre , que faz parte do grupo Bala Desejo, para dividir os vocais do dueto. As parcerias, no entanto, também aconteceram nas composições do álbum.

Dessa vez, Tiago Iorc contou com a presença de Duda Rodrigues , que participa de quatro faixas, e Vinicius Cantuária , que colaborou com duas músicas.

O post Tiago Iorc lança “Antes Que O Mundo Acabe” com participação de Anitta apareceu primeiro em EGOBrazil .