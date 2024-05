Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Susana Vieira apresenta sua autobiografia na Livraria Martins Fontes em São Paulo

Na noite de terça-feira, 14 de maio, a renomada atriz brasileira Susana Vieira encantou fãs e jornalistas ao marcar presença na Livraria Martins Fontes, situada na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo. O motivo de sua visita era a apresentação de seu mais recente livro, intitulado “Susana Vieira: a senhora do meu destino”, publicado pela Globo Livros.

Durante as conversas com a imprensa, Susana, aos 75 anos de idade, irradiava confiança e elegância, exibindo um pingente em forma de coroa que ecoava seu sentimento de ser uma verdadeira rainha. Essa aura majestosa apenas complementa a vasta carreira da atriz, que se estende por mais de seis décadas e que agora é imortalizada em suas próprias palavras.

A autobiografia de Susana Vieira mergulha profundamente em sua trajetória profissional, oferecendo relatos envolventes que retratam não apenas sua jornada pessoal, mas também a história da televisão brasileira. Ao longo das páginas do livro, Susana compartilha momentos desafiadores, incluindo batalhas contra problemas de saúde e até mesmo reflexões sobre o temido tabu da morte.

O lançamento do livro foi um verdadeiro evento de celebridades, com a presença de figuras proeminentes do mundo do entretenimento brasileiro, como Adriana Lessa, Miguel Falabella, Carolina Ferraz, Gabriel Tavares, entre outros. A atmosfera estava impregnada de admiração e respeito pela lendária atriz, cuja obra não só inspira, mas também emociona e cativa o público brasileiro.

Com “Susana Vieira: a senhora do meu destino”, a atriz não apenas abre as portas de sua vida para seus fãs, mas também deixa um legado duradouro que será apreciado por gerações futuras, solidificando seu lugar como uma das maiores personalidades da televisão brasileira.

Fotos: Andy Santana / Brazil News

