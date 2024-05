Tiago Ghidotti Sandy brilha em show privado com participações especiais e momentos emocionantes

Sandy , uma das vozes mais marcantes da música brasileira, protagonizou um momento especial durante um show privado realizado na última quarta (15) em São Paulo. O evento, que contou com participações especiais que surpreenderam o público presente.

A cantora dividiu o palco com grandes nomes da música, como Pitty e Andreas Kisser, em performances eletrizantes de rock que agitaram a plateia. A energia contagiante do trio mostrou a versatilidade de Sandy , que se destacou em um estilo musical diferente do habitual.

Outro momento marcante da noite foi a interpretação emocionante de “Evidências” ao lado do humorista Fábio Porchat . A escolha da música, conhecida por ser um clássico sertanejo, trouxe uma nova roupagem à canção e emocionou a todos os presentes.

A presença de Dona Dea Lúcia , mãe do eterno humorista Paulo Gustavo também foi notável, demonstrando o apoio e a cumplicidade entre os artistas.

Além das surpreendentes colaborações, Sandy presenteou o público com um repertório diversificado, incluindo sucessos do Metallica, Evanescence e Elis Regina, além de músicas de sua época na dupla Sandy & Júnior , como “Turu turu” e “A Lenda”.

Com mais esse momento memorável em sua carreira, Sandy reafirma seu talento e sua versatilidade, conquistando cada vez mais o coração do público com sua voz única e seu carisma inigualável.

No entanto, nem tudo foi só música e emoção. Após o evento, Lucas Lima, ex-esposo de Sandy , foi visto deixando o local na companhia da cantora. A situação chamou a atenção dos fãs, que estavam presentes na saída do evento. Lucas , ao perceber a presença dos admiradores, tratou de se afastar rapidamente, enquanto Sandy parou para atender alguns fãs antes de deixar o local.

Foto: Lucas Ramos / Brazil News

