Sabrina Sato e outras famosas participam de desfile em prol das vítimas do Rio Grande do Sul Na tarde dessa terça-feira (14), famosos se reuniram para o 3 ° edição do Pulsar, evento em prol das vítimas das enchentes no Grande do Sul. Preta Gil, Sabrina Sato, Silvia Braz e outras personalidades compareceram ao Parque do Ibirapuera em São Paulo e desfilaram para arrecadarem doações para os gaúchos. Fotos: Brazil News

