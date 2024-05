Luciano Huck surge rodeado de crianças no Rio Grande do Sul Luciano Huck decidiu acompanhar ao vivo os acontecimentos no Rio Grande do Sul e viajou para Canoas, onde se encontrou com os moradores locais, conversou com eles e entendeu os desafios enfrentados nos últimos dias. Um dos momentos marcantes que o apresentador compartilhou em suas redes sociais foi quando ele foi cercado por crianças em […]O post Luciano Huck surge rodeado de crianças no Rio Grande do Sul apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Luciano Huck surge rodeado de crianças no Rio Grande do Sul