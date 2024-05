Tiago Ghidotti Caldas Country Festival 2024 anuncia primeiras atrações

Caldas Country Festival 2024 anuncia primeiras atrações da 17ª edição com Jorge & Mateus e presença inédita de Murilo Huff e abre venda de ingressos

Evento organizado pela Diverti e EXP, reúne público de todo o país e promete resgatar as lembranças que viveram no festival, além de novos momentos; a venda de ingressos abre a partir desta terça-feira (14)

Conhecido por ser o evento onde o Brasil se encontra, o Caldas Country Festival 2024, a última etapa do Circuito Sertanejo, está de volta para a 17º edição, e as primeiras atrações confirmadas para o evento neste ano são a renomada dupla sertaneja Jorge & Mateus e pela primeira vez apresentando-se no festival, o fenômeno Murilo Huff. A venda de ingressos para a edição que acontece nos dias 15 e 16 de novembro, estará disponível a partir desta terça-feira (14) no site Totalacesso.com

Em 2023, o Caldas Country Festival reuniu 45 mil pessoas, em mais de 20 horas de shows de grandes artistas da música brasileira, como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Edson & Hudson, entre outros. No ano passado, a estrutura do evento incluiu 1.856 pontos de iluminação e um telão de led com 600 metros quadrados no palco principal.

O festival, organizado pelas empresas Diverti e EXP, promete resgatar as lembranças que o público viveu no festival e viver novos grandes momentos. O Caldas Country Festival faz parte do Circuito Sertanejo, que é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeio Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival.

A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa com mais de 20 anos de experiência e atuação na indústria do entretenimento – como organizadores de cada uma das etapas do Circuito.

Sediado em Caldas Novas (GO), o Caldas Country Festival é um dos mais tradicionais festivais de música do calendário nacional, e chega a sua 17° edição exaltado pelo público e com grandes novidades unindo os maiores nomes do sertanejo com o já conhecido trio elétrico e inovações na estrutura.

Para mais informações sobre ingressos: https://linktr.ee/caldas_country

O post Caldas Country Festival 2024 anuncia primeiras atrações apareceu primeiro em EGOBrazil .