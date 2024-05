MC Daniel profetiza: ‘Esse ano vou fazer uma mulher mãe do meu filho’ MC Daniel, aos 25 anos, não esconde de seus seguidores o desejo de vivenciar a paternidade jovem. Aproveitando o Dia das Mães, o funkeiro voltou a falar sobre essa vontade com o público. Mesmo não estando comprometido publicamente no momento, ele expressou sua intenção de ter um filho ainda este ano. Em uma mensagem de […]O post MC Daniel profetiza: ‘Esse ano vou fazer uma mulher mãe do meu filho’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

MC Daniel profetiza: ‘Esse ano vou fazer uma mulher mãe do meu filho’