Ana Castela faz visita surpresa para Gustavo Mioto e fãs se derretem Na madrugada desta segunda-feira, 13, Ana Castela surpreendeu Gustavo Mioto durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A boiadeira apareceu na casa do cantor com um lindo buquê de flores, enquanto ele realizava uma live em seu perfil oficial no Instagram. Mioto, visivelmente surpreso e emocionado, abraçou Ana Castela enquanto segurava o presente e […]O post Ana Castela faz visita surpresa para Gustavo Mioto e fãs se derretem apareceu primeiro em EGOBrazil.

