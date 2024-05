Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Adotado, MC Binn faz declaração emocionante para sua mãe

No último sábado (11), o cantor MC Binn participou do programa Altas Horas ao lado de sua mãe Mariza, que o adotou aos 18 anos. Em uma entrevista emocionante, Binn compartilhou detalhes de sua vida e como a chegada de sua mãe adotiva mudou seu destino.

Binn relembrou que foi expulso de casa aos 11 anos, e que a chegada de Mariza foi um ponto de virada crucial em sua vida. “Eu fui expulso de casa aos 11. E depois que minha mãe apareceu, mudou a chave da minha vida, né? Era para eu ir pra um caminho, fui pra outro. E ela sempre respeitou, mesmo sendo pastora, ela sempre respeitou eu estar no funk, cantando assim”, compartilhou o cantor.

O cantor também falou sobre a falta de afeto em sua vida antes da adoção. “Ela me deu muita direção, me ajudou, me acolheu. Quando eu pedi pra ela me adotar, eu tinha 18 anos. Eu nunca tinha ouvido uma palavra, um ‘eu te amo’. Quando eu ouvi com 18 anos, foi uma coisa diferente. E ela já tá até chorando aqui, já tá emocionada.”, revelou MC Binn.

A emocionante história de superação de MC Binn e o laço especial com sua mãe adotiva tocaram a todos no programa, mostrando a importância do amor e da família na vida de cada um.

MC Binn: “Quando eu pedi pra ela me adotar, eu tinha 18 anos e nunca tinha ouvido um ‘eu te amo'” #AltasHoras #BBB24 pic.twitter.com/sXtn6uVRVF — gshow (@gshow) May 12, 2024

O post Adotado, MC Binn faz declaração emocionante para sua mãe apareceu primeiro em EGOBrazil .