Xuxa se declara para filha no Dia das Mães: ‘É muito fácil ser mãe da Sasha’ Em entrevista Xuxa Meneghel conta os planos para o Dia das Mães e faz apelo por uma educação sem violência Apesar de não costumar celebrar datas comemorativas, Xuxa Meneghel (61) passa o Dia das Mães rodeada de amor. Ao lado do marido, Junno Andrade (60), da filha, Sasha Meneghel (25), e de Doralice, sua “filha de pelo“, a apresentadora aproveita o […]O post Xuxa se declara para filha no Dia das Mães: ‘É muito fácil ser mãe da Sasha’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Xuxa se declara para filha no Dia das Mães: ‘É muito fácil ser mãe da Sasha’