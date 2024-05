Luiza Possi faz piada com bilhete da escola do filho: ‘Cada um se vira’ Neste sábado (11), Luiza Possi divertiu seus seguidores ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais, onde brincava sobre um bilhete que recebeu da escola de seu filho. No vídeo, a artista simulava uma resposta irônica à instituição, que informava sobre a ansiedade do filho em sala de aula. “Hoje eu recebi uma ligação da […]O post Luiza Possi faz piada com bilhete da escola do filho: ‘Cada um se vira’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

