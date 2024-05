Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Eliza Piquet, a primogênita de Zeca Pagodinho solta a voz e impressiona web

Eliza Piquet , a primogênita de Zeca Pagodinho , está fazendo barulho nas redes sociais com seu talento musical. Em vídeos postados em sua conta, ela exibe uma impressionante versatilidade ao interpretar diferentes estilos musicais, deixando claro que está pronta para trilhar seu próprio caminho na música, seguindo os passos de seu famoso pai.

Demonstrando uma afinidade natural com a música, Eliza não se limita a um único gênero. Em um dos vídeos mais recentes, ela encanta ao interpretar “ Xote das Meninas “, uma música imortalizada por Luiz Gonzaga e posteriormente recriada por Marisa Monte em seu álbum de estreia. Sua interpretação demonstra uma maturidade artística impressionante e um domínio técnico que promete cativar o público.

O talento de Eliza não passa despercebido, e muitos já estão especulando sobre o futuro promissor da jovem artista. Com o apoio e influência de seu pai, Zeca Pagodinho , um ícone da música brasileira, Eliza certamente tem todas as ferramentas necessárias para deixar sua marca no cenário musical.

Enquanto ela continua a compartilhar sua paixão pela música nas redes sociais, os fãs de Zeca Pagodinho e amantes da música em geral aguardam ansiosamente para ver o que o futuro reserva para essa talentosa herdeira. Com sua voz encantadora e sua habilidade musical única, Eliza Piquet promete emocionar e inspirar uma nova geração de admiradores da música brasileira.

