Daniel recebe a esposa e as 3 filhas, alem de Adriane Galisteu com a mãe em show de Dia das Mães O cantor Daniel, aos 55 anos, celebrou o Dia das Mães em meio a muitas outras mães, durante a apresentação do show “Daniel 40 anos celebra João Paulo & Daniel” neste domingo (12), na casa de shows Vibra, em São Paulo. No evento, Daniel teve a companhia da esposa, a dançarina Aline de Pádua, de […]O post Daniel recebe a esposa e as 3 filhas, alem de Adriane Galisteu com a mãe em show de Dia das Mães apareceu primeiro em EGOBrazil.

Daniel recebe a esposa e as 3 filhas, alem de Adriane Galisteu com a mãe em show de Dia das Mães