Whindersson Nunes tem engajada a sua candidatura à presidência da República

Whindersson Nunes gerou discussão nas redes sociais nesta sexta-feira, 10 de maio, após um embate com Janja Lula da Silva, a primeira-dama do Brasil. O incidente teve início quando Janja comemorou o resgate de um cavalo ilhado no Rio Grande do Sul.

Em resposta à publicação de Janja, Whindersson Nunes compartilhou um meme da personagem Chiara (Jade Picon) lavando roupa em um rio na novela Travessia (TV Globo). A primeira-dama respondeu ironicamente, destacando que, com a invenção da máquina de lavar, as mulheres ganharam mais tempo livre – uma insinuação de machismo na postagem do comediante.

Whindersson Nunes esclarece sua intenção com a provocação a Janja Lula da Silva, explicando que seu post não tinha relação com a interpretação da primeira-dama, mas sim como uma forma de criticar a atenção dada ao resgate do cavalo em comparação com a falta de apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul.

Enquanto alguns internautas apoiaram Janja e criticaram Whindersson por suas postagens, outros defenderam o comediante. Surgiu uma corrente nas redes sociais pedindo para que ele considerasse concorrer à presidência da República, substituindo o atual ocupante do cargo. Alguns prometeram fazer campanha gratuita para ele, enquanto outros acreditam que ele teria chances de vencer nas próximas eleições.

Atualmente, Whindersson Nunes continua dedicado às doações e auxílios humanitários em favor das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

