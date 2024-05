Michel Teló desabafa sobre o drama da família em meio à tragédia no Rio Grande do Sul Michel Teló usou suas redes sociais nesta sexta-feira (10) para falar sobre a terrível situação que sua família enfrenta no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas. Ele compartilhou que tem parentes na região e descreveu o sofrimento que estão passando. Em um vídeo comovente, Teló detalhou a difícil situação de seus entes queridos […]O post Michel Teló desabafa sobre o drama da família em meio à tragédia no Rio Grande do Sul apareceu primeiro em EGOBrazil.

