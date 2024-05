Tiago Ghidotti Luan Santana emociona multidão no Rio de Janeiro ao arrecadar fundos para as vítimas no RS

No último sábado (11), a Praça da Apoteose , icônico espaço carioca projetado por Oscar Niemeyer em 1983, foi palco de um espetáculo musical que ficará marcado na memória dos fãs de música brasileira. Luan Santana , um dos maiores nomes do sertanejo atual, liderou o “ Luan City Festival “, um evento que não apenas celebrou a música, mas também promoveu a solidariedade.

Desde o início da noite, a praça, que costuma ser o centro dos desfiles do carnaval carioca e de diversos eventos culturais, foi tomada por uma multidão de fãs ansiosos para ver de perto o ídolo. Luan Santana que recentemente assinou contrato com a gravadora multinacional Sony, tem se destacado não só no cenário nacional, mas também almeja uma carreira internacional.

O evento, transmitido ao vivo pelo Multishow no Globoplay , contou com a participação de artistas renomados, como o funkeiro Kevin O Chris e o cantor e humorista Mumuzinho , além da presença de DJs como Dennis Dj e outros nos intervalos, garantindo uma atmosfera vibrante e contagiante.

Mas o “ Luan City Festival ” não foi apenas sobre entretenimento. O show teve um propósito maior: arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em uma parceria com a plataforma Para Quem Doar , o Multishow exibiu um QR Code durante toda a transmissão, direcionando os espectadores para contribuírem com as doações destinadas às pessoas afetadas pelas chuvas na região.

Durante mais de duas horas de espetáculo, Luan Santana presenteou o público com seus maiores sucessos, emocionando e animando a todos. O evento não só proporcionou momentos inesquecíveis para os presentes na praça, mas também serviu como um gesto de solidariedade e união em tempos difíceis.

O “ Luan City Festival ” não foi apenas mais um show, foi uma demonstração de como a música pode ser uma força para o bem, unindo pessoas e promovendo a esperança em meio às adversidades. E, com certeza, deixou uma marca duradoura tanto nos corações dos fãs quanto naqueles que serão beneficiados pelas doações arrecadadas.

Fotos: Eryck Fotografo @eryckpatryck_ftg / EGOBrazil (Veja mais fotos do show em egobrazil.ig.com.br )

