Jaquelline Grohalski fala sobre sua relação com a filha: “Minha melhor amiga” Jaquelline Grohalski, campeã do reality A Fazenda, da Record TV, é mãe de Bella, de 11 anos. A relação entre elas vai além dos laços familiares tradicionais, elas são verdadeiras companheiras e amigas. Prestes a comemorar mais um Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 12, a influenciadora digital falou sobre a cumplicidade das duas. “Ser […]O post Jaquelline Grohalski fala sobre sua relação com a filha: “Minha melhor amiga” apareceu primeiro em EGOBrazil.

