Anitta dança muito em festinha com Lele Pons em iate

Cantora Anitta desceu até o chão ao som de ‘Savage Funk’, música do seu novo álbum ‘Funk Generation’ Anitta, de 31 anos, aproveitou a sexta-feira (10) em alto-mar com suas amigas. Nos Stories do Instagram, a cantora compartilhou um vídeo no qual aparece dançando Savage Funk, do seu novo álbum Funk Generation, em uma festinha que aconteceu em um iate.

A poderosa estava acompanhada da influenciadora venezuelana Lele Pons, que postou uma foto com a funkeira. “My bestie [‘minha melhor amiga’, em português]”, escreveu na imagem junto com um emoji da bandeira do Brasil. A influenciadora Barbara Moura e a instrutora fitness Raf também estavam com Anitta.

A dona do hit Envolver tem aproveitado alguns momento de folga desde sua participação no show histórico de Madonna no Rio de Janeiro, que aconteceu no último sábado (4). Ontem, por exemplo, Anitta postou um vídeo em que curtia uma piscina com um dos seus cachorros.

Os dias de descanso, no entanto, estão contatos, isso porque a cantora se prepara para realizar sua primeira turnê internacional, que passará pelos Estados Unidos, pela América Latina e pela Europa. “Prepare-se para sentir o funk brasileiro como nunca antes”, declarou a artista quando anunciou as 21 primeiras datas dos shows.

Foto: Reprodução/Instagram

