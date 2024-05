Tiago Ghidotti Gusttavo Lima e Zezé Di Camargo e Luciano na mesma noite na 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival

O Jaguariúna Rodeo Festival (JRF) , que comemora 35 anos de sucesso em 2024, anuncia Zezé Di Camargo e Luciano e o cantor Gusttavo Lima como atrações da segunda noite da edição deste ano, no sábado, 21 de setembro, que contará também com o show da cantora Lauana Prado. Apresentando seu mais novo show, “Novos Tempos”, os irmãos, retornam ao JRF com hits como o clássico “É o amor” – que acumula mais de 70 regravações, incluindo intérpretes que a lançaram em hebraico e russo, e mais de 1 bilhão de execuções no mundo, segundo dados do ECAD -, “Estrada da vida”, “Sem medo de ser feliz”, “Me leva pra casa” e “Menina Veneno”.

Zezé Di Carmargo e Luciano escolheram o JRF para apresentar seu simbólico show e prometeram um espetáculo memorável ao público. “Para esse show, as músicas ganharam novos arranjos de sucessos que marcaram vidas e histórias. O público vai contemplar um pedacinho de cada época da dupla. Agora, em novos tempos”, comenta Zezé Di Camargo, que assina o repertório com o produtor musical Roger Dias. “Apresentar esse novo show no JRF, arena que faz parte da nossa história ao longo desses 33 anos, torna tudo ainda mais simbólico para nós. Ver o público cantando todos os nossos sucessos vai ser muito especial”, completa Luciano.

Já o Embaixador, como Gusttavo Lima é conhecido no mundo da música, chega completando a noite com grandes sucessos como: “Mala do Porta-Malas”, “Bloqueado”, “Termina Comigo Antes” e “Balada”, um dos grandes hits do ano de 2011 e promete um show de tirar o fôlego no palco de Jaguariúna. O evento também traz as principais provas de arena do país, além de shows inesquecíveis e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

Mais uma vez nos palcos do grande evento, o cantor ressalta a importância de participar do JRF. “Jaguariúna é uma festa que já faz parte da minha vida. Um evento que amo e considero um dos maiores e melhores do Brasil. Por tudo isso, para mim, é motivo de muita alegria poder estar de volta a esse palco, no qual sempre realizamos apresentações inesquecíveis. Tenho certeza de que desta vez não será diferente e eu aguardo todos vocês para vivermos novamente mais um encontro incrível! Vamos matar a saudade, bbs”, comenta Gusttavo Lima.

Para sua edição especial, o JRF vai unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites do evento. “É um privilégio ter Zezé Di Camargo e Luciano e Gusttavo Lima no mesmo palco e na mesma noite. Vai ser histórico!”, celebra Gui Marconi , sócio-diretor da Diverti , empresa por trás do Circuito Sertanejo e à frente do Jaguariúna Rodeo Festival.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna, e vai trazer grandes competições de montaria e unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites, além das competições. Além de Zezé di Camargo e Luciano e Gusttavo Lima, estão confirmadas a dupla Chitãozinho e Xororó e a cantora Ana Castela, ambas no dia 20 de setembro e Lauana Prado, no dia 21. Os ingressos já estão à venda, pela Total Acesso , disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Data: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 35 anos em 2024, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pela Diverti. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

O post Gusttavo Lima e Zezé Di Camargo e Luciano na mesma noite na 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival apareceu primeiro em EGOBrazil .