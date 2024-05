Tiago Ghidotti Em prol de doações para o RS, Luan Santana terá festival transmitido ao vivo pelo Multishow

Com a exibição do show do cantor, Luan Santana a reapresentação do espetáculo de Madonna, realizado no último fim de semana, será antecipado e vai ao ar às 21h

Neste sábado (11), a Praça da Apoteose , no Rio de Janeiro, vai servir de cenário para o “Luan City Festival”, que começa às 17h com as seguintes apresentações:

Kevin O Chris, Mumuzinho, Dennis Dj , Dj Curfew e, claro, do espetáculo do anfitrião.

Aliás, com o objetivo de arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o show do cantor terá transmissão exclusiva no Multishow e no Globoplay, para assinantes do Globoplay + Canais, ao vivo.

A partir das 23h30, o público se une a essa corrente solidária e vai desfrutar de mais de duas horas de muita música, com os principais hits que marcaram a carreira do sertanejo. Ao longo de toda a transmissão, Multishow irá exibir um QR Code direcionado à plataforma Para Quem Doar, com o intuito de apoiar nas arrecadações para as pessoas afetadas pelas chuvas na região.

A reprise de “The Celebration Tour”, show que encerra a turnê de 40 anos da carreira de Madonna, agora conta com um novo horário no sábado (11), às 21h. Já no domingo (12), a exibição continua às 20h.

Serviço:

Luan City Festival

No ar: sábado, às 23h30, no Mutishow.

Disponível também no Globoplay, para assinantes do Globoplay + Canais.

Foto: Eryck Fotografo @eryckpatryck_ftg / EGOBrazil

O post Em prol de doações para o RS, Luan Santana terá festival transmitido ao vivo pelo Multishow apareceu primeiro em EGOBrazil .