35ª edição da festa traz a dupla e a cantora, unindo o sertanejo raiz e do hype, como suas primeiras atrações, no dia 20 de setembro, trazendo seus maiores sucessos para o palco

O Jaguariúna Rodeo Festival (JRF) , que comemora 35 anos de sucesso em 2024, anuncia Chitãozinho e Xororó e a cantora Ana Castela como atrações da primeira noite da edição deste ano, no dia 20 de setembro. Com 50 anos de carreira, a dupla representa uma das de maior sucesso da música sertaneja no Brasil, com sucessos como “Evidências”, “Sinônimos”, “Fio de Cabelo” e “Galopeira”. Já a “boiadeira” é fenômeno da música sertaneja na atualidade e a cantora mais tocada de 2023, dona de hits como “Nosso Quadro”, “Pipoco”, “Solteiro Forçado” e “Fronteira”, a “Boiadeira” e se apresenta pela terceira vez no palco da Red Eventos, onde acontece a famosa festa do interior paulista, que traz as principais provas de arena do país, além de shows inesquecíveis e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

Chitãozinho e Xororó escolheram o JRF para um de seus shows em 2024 e se dizem animados para a edição especial de aniversário do evento. “É uma honra participar da edição de 35 anos de Jaguariúna. A gente fez shows inesquecíveis nesta arena e é sempre uma emoção muito grande ver a força que a música sertaneja tem na região. Estou muito feliz de voltarmos esse ano”, comenta Chitãozinho. “Jaguariúna é o quintal de casa, um lugar muito especial para nós. Ver essa festa tão linda comemorar 35 anos e poder participar desta celebração é gratificante para nós. Vai ser uma grande festa”, completa Xororó.

Ana Castela, que tem apenas 20 anos, se apresenta pela terceira vez no JRF e tem uma relação muito especial com o evento. “Estar no Jaguariúna Rodeo Festival é sempre motivo de muita alegria pra mim. No ano passado, estreei meu show novo no evento e foi especial demais, arena lotada, todo mundo cantando. Tenho certeza que em setembro vamos ter mais uma noite inesquecível, estou ansiosa para reencontrar vocês. Aguardem, pois teremos muitas novidades”, comenta a cantora, nome por trás dos maiores sucessos do streaming e que soma mais de 24 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Para sua edição especial, o JRF vai unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites do evento. “Estamos animados para mais uma edição do Jaguariúna Rodeo Festival, que, este ano, será ainda mais especial, pela comemoração de seus 35 anos. Traremos grandes atrações, unindo a tradição e o hype, o melhor do esporte e uma grande festa. Já são 10 anos à frente desse grande evento e não poderíamos estar mais felizes”, celebra Gui Marconi , sócio-diretor da Diverti , empresa por trás do Circuito Sertanejo e à frente do Jaguariúna Rodeo Festival há uma década. “Trazer Chitãozinho e Xororó e Ana Castela mais uma vez é garantia de sucesso absoluto. Estamos muito felizes de tê-los conosco abrindo o nosso evento”, completa.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna, e os ingressos estarão à venda em breve, pela Total Acesso , disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Data: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Em breve, pela Total Acesso .

