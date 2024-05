Tiago Ghidotti 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival traz projeto “RAIZ Arena”, de Lauana Prado

Celebrando 35 anos de sucesso em 2024, o Jaguariúna Rodeo Festival (JRF) anuncia como atração um dos nomes mais comentados no mercado musical nos últimos tempos: a cantora Lauana Prado , que traz seu projeto “RAIZ Arena”, no dia 21 de setembro, com o show que conquistou o Brasil, mas em uma experiência diferente idealizada para a arena de rodeio. A famosa festa do interior paulista traz as principais provas do país, além de shows inesquecíveis e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

Em ascensão na música sertaneja, Lauana sobe ao palco do JRF com sucessos da sua carreira e releituras de grandes clássicos do sertanejo brasileiro, além de resgatar canções icônicas de outras épocas, como o “Escrito nas Estrelas”, de Tetê Espíndola, que voltou ao topo das paradas na voz da goiana. “Estou muito feliz por levar o show ‘RAIZ Arena’ para o Jaguariúna Rodeo Festival, em um formato exclusivo para as arenas de rodeio. Estamos enraizando o Brasil todo, é um repertório muito bem recebido pelo público. O trem vai ficar ‘chibante’ demais, bebezada!”, celebra a cantora. “Vai preparando a sua galera para vivermos essa noite inesquecível, vamos fazer o ‘pau cair da fôia’!”, completa.

Para sua edição especial, o JRF vai unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites do evento. “Ter a Lauana conosco apresentando esse projeto de sucesso no Brasil inteiro, em formato especial para o nosso evento, vai de encontro à edição inesquecível que queremos proporcionar para o público” celebra Gui Marconi , sócio-diretor da Diverti, empresa por trás do Circuito Sertanejo e à frente do Jaguariúna Rodeo Festival há uma década.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna, e vai trazer grandes competições de montaria e unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites, além das competições. Além de Lauana Prado, no dia 21, estão confirmadas a dupla Chitãozinho e Xororó e a cantora Ana Castela, ambas no dia 20 de setembro. Os ingressos já estão à venda, pela Total Acesso , disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Data: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 35 anos em 2024, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pela Diverti. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

O post 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival traz projeto “RAIZ Arena”, de Lauana Prado apareceu primeiro em EGOBrazil .