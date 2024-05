Xuxa Meneghel fala sobre combate ao preconceito racial em evento no RJ Durante a mega gravação do DVD da cantora Glória Groove no Rio de Janeiro, a colunista do portal EGOBrazil, Newma Santiago, teve a oportunidade de realizar uma rápida e exclusiva entrevista com a eterna rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel. Em meio ao evento repleto de música e emoção, Xuxa Meneghel abordou questões importantes sobre igualdade […]O post Xuxa Meneghel fala sobre combate ao preconceito racial em evento no RJ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Xuxa Meneghel fala sobre combate ao preconceito racial em evento no RJ